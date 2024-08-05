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Bolu Dağı Tüneli'nde Uzatma Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nin uzatma çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu açıkladı. TIR sürücülerinin gece saatlerinde trafiğe çıkmaları konusunda çalışma yapılacağını belirten Vali Kılıç, pazar günü gece saat 00.00'dan sabaha kadar 46 bin aracın D-100 yolunu kullandığını ifade etti.

BOLU Valisi Erkan Kılıç, uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yerine kullanılan D-100 yolundan pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçtiğini belirterek, "Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek TIR sürücülerinin de gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmaları noktasında çalışma yürüteceğiz" dedi.

Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz yenileme çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, 31 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı. 23 kilometrelik güzergahın kapatılmasının ardından otoyolun Batı ile Abant gişeleri arası ile D-100'ün Bolu Dağı mevkisinde özellikle akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Karayolları, polis ve jandarma yetkilileri ile ulaşımda yaşanan aksamalarla ilgili yeni tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi.

'8 KİLOMETRELİK BİR YOĞUNLUK OLUŞTU'

Karayolları 41'inci Şube Şefliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kılıç, toplamda 5 şerit olan yolun 2 şeride düştüğüne dikkat çekerek, "Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu var. Vatandaşlarımızın pazartesi günü mesaiye başlayacak olmalarından dolayı trafik yoğunluğu pazar gününe denk geldi. Bu yoğunluktan dolayı 8 kilometrelik bir yoğunluk oluştu. Dün saat 16.00'dan gece saat 03.00'e kadar olan yoğunluğu yaşadık" diye konuştu.

VALİDEN 'ALTERNATİF 2 YOL' UYARISI

Sürücüleri alternatif güzergahlara yönlenmeleri konusunda uyaran Vali Kılıç, "50 gün çalışma devam edecek ve bu yoğunluğu özellikle pazar günleri bekliyoruz. Sürücülerin bundan daha az etkilenmesi için alternatif 2 tane yol var. Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı yolu ile Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı üzerinden İstanbul'a ulaşabilirler. Özellikle otomobil sürücülerinin bu yolu kullanmalarını söylemek istiyorum" diye konuştu. TIR yoğunluğu azaltmak için de çalışmalar yapılacağını ifade eden Vali Kılıç, şunları söyledi: "Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek TIR sürücülerinin de gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmaları noktasında çalışma yürüteceğiz. Pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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