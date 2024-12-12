Bolu'da Yerli Malı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Bolu'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, yerli ve milli olmanın ekonomiye ve savunma sanayisine etkisi anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve YILTAŞ Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında yazar Mete Yarar söyleşiye katıldı.

Yarar, "Yerli ve Milli Olmanın Ekonomiye ve Savunma Sanayisine Etkisi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'nin son dönemde "yerli ve milli savunma sanayi" mottosuyla önemli bir adım attığını vurgulayan Yarar, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere yerli uçaklar, helikopterler, roket, silah ve gemiler yaparak bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığını aktardı.

Programın sonunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinliğe Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, YILTAŞ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldırım, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.