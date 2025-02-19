Bolu'da Yangın Tatbikatı ve Orman Köylülerine Hibe Duyurusu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliğinin bahçesine Dörtdivan itfaiyesi ile ortaklaşa tatbikat yapıldı.

Teorik bilgilerin verilmesinin ardından yakılan ateş, emniyet personeli tarafından söndürüldü.

Tatbikatta, yangında alınacak önlemler ve yangın söndürme taktikleri gösterildi.

Bolu'da orman köylülerine 1 milyon 560 bin lira hibe verilecek

?Bolu Orman İşletme Müdürlüğünce Gölköy köyündeki üreticilere yönelik 2025 ORKÖY programlarıyla ilgili kredi hak sahibi tespiti ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 4 ünite 8 adet süt sığırcılığı kredisini hak edecek üreticilerin kura çekimi yapıldı.

Toplantıda, 1 milyon 560 bin lira değerindeki hibe destekli kredi kullanmaya hak kazananlar belli oldu.