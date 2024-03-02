Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı.

Takımlar, sahaya "Geleceğimiz Vergilerle Güvende" pankartıyla çıktı.

Bürokratlar takımında Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, Milli Eğitim İl Müdür yardımcısı Yasin Yeşil, İl Defterdarı Hasan Çelik ile Çaydurt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cemil Akay yer aldı.

Gazeteciler takımı ise yerel gazete ve internet sitesi sahibi ve çalışanları, ulusal basında görev yapan muhabirler ile bazı kurumların basın sorumlularının aralarında bulunduğu Erhan Beykoz, Mehmet Demirci, Mehmet Emin Gürbüz, Semih Baykal, Sefa Günay, Bulut Altundal, Artun Berker Köprülü'den oluştu.

Karşılaşma, gazetecilerin 9-5'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

YEDAM'dan hizmet alanların yaptığı eserler sergilendi

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti alanlar tarafından hazırlanan el sanatları ve geleneksel sanatlar ürünleri ile tablo ve resimlerden oluşan sergi açıldı.

Bolu Kent Meydanı'nda izlenime sunulan sergi, gün boyu ziyarete açık kalacak.

Sergiyi ziyaret edenlere, Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca ziyaretçiler, ebru yapma imkanı da buluyor.

Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, sergiyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Erden, çağın en büyük hastalıklarından birinin bağımlılık olduğuna işaret ederek, ter türlü bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Sadece bilgilendirme çalışması yapmadıklarını dile getiren Erden, bağımlı kişilere alışkanlıklarından uzaklaşırken hobi edinme imkanı sağladıklarını kaydetti.