Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Orman Yangınına 7 Helikopter Müdahale Ediyor

Güncel Haberler

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahalede kullanılmak üzere bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi. Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor. Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

YANGIN 7 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahalede kullanılmak üzere bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi. Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor. Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

Göynük Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title