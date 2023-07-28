Bolu'da Orman Yangınına 7 Helikopter Müdahale Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahalede kullanılmak üzere bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi. Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor. Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor.