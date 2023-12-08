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Bolu'da Kundaklama Şüphesiyle 5 Yangın Çıktı

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Bolu'nun Muratlar köyünde son 21 günde çıkan 5 yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine jandarma çalışma başlattı. Yangınlar nedeniyle köy sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililerden yardım istendi.

Bolu'da bir köyde 21 günde çıkan 5 yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine, jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Muratlar köyünde 17 Kasım'dan bu yana farklı tarihlerde çıkan 5 yangında, 2 ev ile samanlık, kuruluk ve odunluk zarar gördü.

Özellikle gece saatlerinde çıkan yangınlarla ilgili kundaklama şüphesi üzerine, jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Köy sakinleri de kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı.

Köy muhtarı Nihat Dinç, gazetecilere, yangınlar nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu söyledi.

Yangınların gece saatlerinde meydana geldiğini aktaran Dinç, "Bu konuda şaşkınız. 21 gündür doğru düzgün uykum bile yok. Köyümüzde 21 günde 5 yangın oldu. Herkes diken üstünde." dedi.

Dinç, yangınlar nedeniyle jandarmanın köyde nöbet tuttuğunu dile getirerek, "Bu konunun aydınlatılması için şikayetçi olduk. Jandarma da itfaiye de sürekli burada. Şu anda hiçbir sonuç yok. Bu yangınların kundaklama olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Köyde çıkan ilk yangında evi kullanılamaz hale gelen Mehmet Sağlam da 60 yıldır yaşadığı köyde ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını anlatarak, "Köylü, jandarma, muhtar her an beklemedeyiz. İlk benim evim yandı. Biz elektrikten oldu diye düşündük ama iş değişti. Bu beşinci yangın oldu. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu iş daha ileri gitmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bolu Güvenlik Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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