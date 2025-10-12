Haberler

Bolu'da Kayak Merkezlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'da Kayak Merkezlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezlerinde etkili olan kar yağışı, kayak tutkunlarına beyaz bir manzara sunuyor. Kartalkaya'da 5 santimetreye yakın kar kalınlığı ölçüldü.

Bolu'da, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezlerinde kar yağışı etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nda yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya'da etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Kayak merkezi, gece boyunca etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bu arada, Gerede ilçesinde yer alan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde de gece saatlerinde kar etkisini gösterdi.

Beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye yaklaştı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
6-1'lik maç sonrası Montella'nın büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk

6-1'lik maç sonrası büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
6-1'lik maç sonrası Montella'nın büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk

6-1'lik maç sonrası büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.