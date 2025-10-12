Bolu'da Kayak Merkezlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'da, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezlerinde kar yağışı etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nda yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya'da etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Kayak merkezi, gece boyunca etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bu arada, Gerede ilçesinde yer alan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde de gece saatlerinde kar etkisini gösterdi.

Beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye yaklaştı.