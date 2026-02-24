Haberler

Bolu'da kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bolu'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, jandarma ekipleri Anadolu Otoyolu'nda 150 elektronik sigara ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda yapılan kontrol ve aramada, 150 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
