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Bolu'da Engelli Öğrencilere Beşiktaş Forması Hediye Edildi

Bolu'da Engelli Öğrencilere Beşiktaş Forması Hediye Edildi
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Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrenciler, taraftarı oldukları Beşiktaş takımının imzalı formalarıyla mutlu oldular. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri sevindirmek için Beşiktaş Spor Kulübü ile iletişime geçerek formaları temin etti.

Bolu'da evde eğitim gören engelli öğrencilere, taraftarı oldukları Beşiktaş takımının imzalı formaları hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "evde eğitim" uygulamasından yararlanan engelli öğrenciler 11 yaşındaki Berat Allar ve 17 yaşındaki Emirhan Kalaycı'nın fanatik Beşiktaş taraftarı olduklarını öğrenen müdürlük yetkilileri, öğrencileri sevindirmek için çalışma yaptı.

Beşiktaş Spor Kulübü'yle iletişime geçen yetkililerin temin ettikleri imzalı formalar, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.

Doğuştan kas hastası olan öğrenciler, imzalı Beşiktaş formalarını görünce mutluluk yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencileri her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu öğrencilerimiz çeşitli nedenlerle okula devam edemese de biz onları evde eğitim vererek destekliyoruz. Bu tür sosyal projelerle de yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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