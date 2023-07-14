Bolu'da meydana gelen kazada cip ile motosiklet çarpıştı ve motosikletteki yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motosikletteki yolcu yola savrularak yaralandı.

Kaza, Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski İstanbul Caddesi üzerinden şehir merkezine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 14 ABZ 271 plakalı motosiklet ile 2. Sokak'tan karşıya geçmek isteyen T.Ö. idaresindeki 14 DR 420 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan O.G. motosiklet üzerinden yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince O.G.'nin ilk müdahalesi yapıldı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.