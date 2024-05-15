Bolu'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında " Türkiye'nin Gücü Gençliği" temalı fener alayı düzenlendi.

Bolu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, gençler, sporcular ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı'nda önünde toplandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı grup ellerindeki fenerler ile İzzet Baysal Caddesi üzerinden Anıtpark'a kadar yürüdü.

Türk bayraklarıyla alaya katılan vatandaşlar yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin hedefinin Türkiye Yüzyılı olduğunu ifade eden Kılıç, bu hedefe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyerek ulaşılacağını vurguladı.

Etkinliğin ardından fener alayına katılan gençler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekti.