Üye Girişi
Haberler

Bolu'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Türkiye'nin Gücü Gençliği' temalı fener alayı düzenlendi. Bolu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, gençler, sporcular ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı'nda önünde toplandı.

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında " Türkiye'nin Gücü Gençliği" temalı fener alayı düzenlendi.

Bolu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, gençler, sporcular ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı'nda önünde toplandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı grup ellerindeki fenerler ile İzzet Baysal Caddesi üzerinden Anıtpark'a kadar yürüdü.

Türk bayraklarıyla alaya katılan vatandaşlar yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin hedefinin Türkiye Yüzyılı olduğunu ifade eden Kılıç, bu hedefe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyerek ulaşılacağını vurguladı.

Etkinliğin ardından fener alayına katılan gençler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Valiliği İzzet Baysal Uğur Mumcu Türkiye Gençlik Spor Bolu Spor Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title