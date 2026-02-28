Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 13 kişinin 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; şüphelilerce Belediye Şirketi olan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne gelir sağlamak için il merkezinde faaliyet gösteren marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının istendiği, bu kapsamda market temsilcileri ile yüz yüze ve telefonda görüşülerek ve de belediyenin denetim yetkisi kullanılarak marketlerin reklam sözleşmesi yapmak zorunda bırakıldıkları değerlendirilmektedir. Belediye görevlisi olan şüphelilerin irtikap suçunu oluşturduğu iddia olunan eylemleri kapsamında; yüz yüze görüşmede marketlere Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi yönetimince hazırlanan reklam teklifinin dağıtıldığı, teklifin market yetkilisi olan ve tanık olarak ifade veren kişilerce yüksek bulunması üzerine tanık olan temsilcilere yönelik şüpheli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız ya seve seve vereceksiniz ya da ...... vereceksiniz" ifadesinin kullanıldığı ve marketlere sözleşme teklifini kabul edip sözleşme yapmaları için bir hafta süre tanındığı, verilen bir haftalık süre içerisinde market temsilcilerinden dönüş olmayınca Bolu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Bolu ilinde bulunan marketlere denetimler yapılmaya başlandığı, denetimler kapsamında BİM isimli marketin 32 şubesine 29/05/2024 - 31/05/2024 tarihleri arasında denetim yapıldığı, Yeni Mağazacılık (A101) isimli marketin 44 şubesine 03/06/2024 - 12/06/2024 tarihleri arasında denetim yapıldığı, ŞOK isimli marketin 26 şubesine 03/06/2024 - 12/06/2024 tarihleri arasında denetim yapıldığı, Carrefoursa isimli marketin 5 şubesine 03/06/2024 - 11/06/2024 tarihleri arasında denetim yapıldığı, yapılan denetimlerde özellikle NACE2 kodunun olmaması nedeniyle marketlere tutanaklar tutulup eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, özellikle toplantı yapılmasından sonra başlayan denetimler, toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız ya seve seve vereceksiniz ya da ...... vereceksiniz" ifadesini kullanması, denetimlerin sıklığı ve mahiyetinin rutin denetimler gibi olmaması nedeniyle BİM, Carrefoursa, Nuhmar/1N ve Avantaj marketlerinin yapılan denetimler nedeniyle zarar göreceğini, ticari itibarının zedeleneceğini düşünerek Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi imzalamayı kabul ettikleri, A101 ve ŞOK marketin ise reklam sözleşmesini imzalamayı kabul etmedikleri, Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından tüm marketlere denetimler yapılıp tutanak tutulmasından sonra eksik hususların giderilip giderilmediğine ilişkin ikinci denetimlere başlanıldığı, ikinci denetimlerin ŞOK market şubelerine 12/07/2024 - 02/08/2024 tarihleri arasında, A101 market şubelerine 29/07/2024 - 12/08/2024 tarihleri arasında olmak üzere sadece reklam sözleşmesi imzalamayan bu iki market şubelerine yapıldığı, diğer reklam sözleşmesi teklifini kabul eden diğer market şubelerine yapılmadığı" denildi.

'GÖREVLERİNİN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANDIKLARI' İDDİASI

Açıklamada, belediye yetkililerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle belediye şirketine yarar sağladıkları belirtilirken; şu ifadeler yer aldı:

"Bu denetimler neticesinde A101 ve ŞOK market isimli iş yerlerine idari para cezası ve denetim yapılan market şubelerinin beş (5) gün süre ile ticaretten menedilmesine karar verildiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 09/06/2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi ve 1608 sayılı Kanun'un 1. maddesinde ise 'Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir..." hükümlerine açıkça aykırı olarak hukuka aykırı faaliyetten men kararlarının verildiği, belediye görevlisi olan şüphelilerin asıl amacının esasen denetim yapmak olmayıp, marketlerin Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi imzalamasını sağlamaya yönelik olduğu, eksiklik bulunmasına rağmen ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 'faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi gereğince ikinci denetimi yapması zorunlu olmasına rağmen reklam sözleşmesi imzalamayı kabul eden marketlerini ikinci kez denetlememesinden bu durumun anlaşıldığı ve belediye görevlisi olan şüphelilerin görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle belediye şirketine yarar sağlamak amacıyla market sahiplerini icbar ettikleri iddia edilmektedir."

TELEFONLARINA EL KONULDU

Açıklamada ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; telefonlara el konulduğu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 13 şüphelinin yakalandığı ve soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı