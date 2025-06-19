Bolivya Devlet Başkanı Arce'den Morales'e Adaylık Uyarısı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede 2025 genel seçimlerine yaklaşılırken, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adaylık ısrarının iktidar partisi içinde bölünmeye yol açabileceğini söyledi.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Arce, Morales'in ağustos ayında yapılması planlanan seçimlerde aday olmasının bölünmeye neden olacağını ve partiye zarar vereceğini belirtti.

Morales'in 2006-2019 yıllarında Bolivya'yı yönettiğini hatırlatan Arce, "Evo Morales'in tüm eylemlerine katlandık, demokrasiyi korumak için her şeye direndik. Bolivya halkı demokratik bir geçiş sürecini hak ediyordu ve hükümetimiz bu geçişi sağladı." dedi.

Arce, Morales destekçilerinin yol kapatma eylemlerine atıfta bulunarak, bu protestolarda 4 polis ve 2 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Morales'in seçim sürecini sekteye uğratma amacı taşıdığını savunan Arce, "Ülkenin ekonomik durumu, enflasyonu, dolar ve yakıt kıtlığını bahane ediyor." ifadesini kullandı.

Arce, görev süresi sonunda iktidarı devretmeye hazır olduğunu aktararak, demokrasiden taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

"Büyük endişe duyuyorum"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına işaret eden Bolivya lideri Arce, bölgedeki gerilimin küresel bir savaşa dönüşme riski taşıdığını vurguladı.

Arce, uluslararası topluma seslenerek, "Bu gerginliğin üçüncü dünya savaşına yol açmasından büyük endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Evo Morales, yaklaşık 26 yıl liderliğini yaptığı iktidar partisi Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) şubat ayında istifa etmişti.

Morales, 2009'daki anayasa değişikliğini gerekçe göstererek tekrar aday olmuştu ancak 2023'te Anayasa Mahkemesi, bu durumu Anayasa'ya aykırı bularak yeni dönem adaylığını engellemişti.

Arce, İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'i kınamıştı

Arce, 15 Haziran'daki açıklamasında, "Bolivya Çokuluslu Devleti olarak, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Başkent Tahran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıda nükleer programla bağlantılı iki bilim insanının yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de yaşamını yitirdiği bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.