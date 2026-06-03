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Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken iki bakan görevlerinden istifa etti

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Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestolar bir aydır sürerken, Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ve Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden istifa etti. Paz'ın siyasi konumu zayıflıyor.

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestolar bir ayı aşkın süredir devam ederken, hükümette iki bakan görevlerinden istifa etti.

Ulusal basında yer alan habere göre, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte protestolar sürerken, hükümette önemli bir gelişme yaşandı.

Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü bir dönemde görevlerinden istifa etti.

Garcia ve Salinas'ın istifa nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bu gelişme Devlet Başkanı Paz'ın siyasi konumunun daha da zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Bolivya'daki protestolar

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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