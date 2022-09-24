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Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sürecini İlerletmek İçin Düşünce Kuruluşu Ağı Kuruldu

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Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sürecini İlerletmek İçin Düşünce Kuruluşu Ağı Kuruldu

HAİKOU, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) sürecini ilerletmek amacıyla Cuma günü bir düşünce kuruluşu ağı kuruldu.

HAİKOU, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) sürecini ilerletmek amacıyla Cuma günü bir düşünce kuruluşu ağı kuruldu. RCEP Düşünce Kuruluşu Ağı, Hainan merkezli Çin Reform ve Kalkınma Enstitüsü (CIRD) ile Singapur Ulusal Üniversitesi'ne bağlı Doğu Asya Enstitüsü tarafından başlatıldı. Söz konusu ağ, aralarında Çin'in de yer aldığı dokuz RCEP üye ülkesindeki 13 düşünce kuruluşundan destek gördü. CIRD Başkanı Chi Fulin, ağın amacının, "açık ve ortak bir akademik işbirliği ağı" oluşturmak için bölgedeki düşünce kuruluşlarıyla birlikte çalışmak ve RCEP sürecinin ilerlemesi için entelektüel destek sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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