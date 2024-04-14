Boeing'in Çin'deki ortak girişimi genişliyor

TİANJİN, 14 Nisan (Xinhua) -- Uçak üreticisi Boeing'in Çin'deki ilk ortak girişimi olan Boeing Tianjin Kompozit Limited Şirketi'nin 3. Aşama genişleme projesi resmen faaliyete geçti.

Boeing'ten yapılan açıklamaya göre Cuma günü devreye alınan projenin, Tianjin'deki fabrikanın üretim kapasitesini iki katına çıkarması bekleniyor. Genişleme projesine 2019 yılında ilk fabrika bölgesinde başlanmıştı.

Yaklaşık 58.000 metrekare zemin alanına sahip yeni tesis, daha üst düzey ve kompleks parçaların kullanıldığı montaj çalışmaları için de daha fazla yer sağlıyor.

Boeing Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, "Boeing olarak yarım yüzyılı aşkın bir süredir Çin'le kurduğumuz ortaklıktan son derece gururluyuz" dedi.

"Önümüzdeki 50 yılda Çin'de kalmaya kararlıyız" diyen Nelson, Boeing'in Çin'de kompozit imalatı, araştırma, eğitim, bitirme ve teslimat merkezi ve sürdürülebilirlik gibi çok çeşitli alanlarda işbirliğini devam ettireceğini sözlerine ekledi.

1999 yılında kurulan Boeing Tianjin Kompozit Limited Şirketi, Boeing'in Çin'deki tedarik zincirinde en büyük kompozit malzeme üretim merkezi. Şirketin ürünleri tüm Boeing uçak modellerinde kullanılıyor.

Çin'de ilk Boeing 707 uçak partisinin teslimatını 1973'te gerçekleştiren Boeing, o zamandan bu yana Çinli müşterilerine 2.000'den fazla uçak teslim etti. Öte yandan 10.000'den fazla Boeing uçağında Çin'de üretilen parça ve bileşenler kullanılıyor.