Bodrum'da yılbaşı hareketliliği; otellerde doluluk yüzde 50'yi aştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi otel doluluk oranları yüzde 50'yi aştı. Otel fiyatları kişi başı gecelik 2 bin lira, en düşük oda fiyatları ise bin liranın altında. Bodrum Belediyesi yılbaşı etkinlikleri düzenleyerek ilçeye gelen turistlere özel programlar sunacak.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yılbaşı öncesi hareketlilik arttı. İlçede açık olan otellerde doluluk yüzde 50'yi aşarken, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "260'ın üzerinde otel açık, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Bunun yanı sıra en düşük oda tipi ise bin liranın altında seyrediyor" dedi.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yılbaşı öncesi hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar kapsamında, Belediye Meydanı yılbaşı özel ağaçları ve özel konseptlerle süslendi. Günler öncesinde kurulan yılbaşı çarşısında renkli görüntüler oluşurken, açılan stantlarda vatandaşlar alışveriş yaptı. Bodrum Belediyesi de yılbaşı etkinliği düzenleyecek. 31 Aralık'taki etkinlikte Fatma Turgut sahne alacak. Diğer yandan ilçede açık olan otellerde doluluk yüzde 50'yi aşarken, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Restoran ve eğlence mekanları da yılbaşına özel paketler hazırladı. Eğlence mekanlarında fiyatlar, 3 bin liradan başlıyor.

'ŞİMDİDEN REZERVASYON YAPILMASI GEREKİYOR'

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yılbaşı güzel bir gün olacak. 260'ın üzerinde otel açık, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Bunun yanı sıra en düşük oda tipi ise bin liranın altında seyrediyor. Hareketli bir döneme gireceğiz. Eğlence kulüpleri ve belediye meydanında programlar olacak. Eğlence mekanlarında paketler halinde fiyatlar ise gecelik 3 bin liradan başlıyor. 10'a yakın otelde konserler olacak. Yüzde 50'inin üzerinde bir doluluk bekliyoruz. 2-3 gün bir doluluk olacaktır. Şimdiden rezervasyon yapılması gerekiyor" dedi.

'OTELLERİMİZE TUR VE TRANSFER DESTEĞİ VERİYORUZ'

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise "Yurt dışından 2'den fazla uçuş olacak. Almanya'dan hareket, Bodrum'a hareket var. İç hatlarda ise aktarmalı olarak gelen turistler var. Biz de TÜRSAB olarak otellerimize tur ve transfer desteği veriyoruz. Bodrum'da havalar güzel, turlar da devam ediyor. Bodrum Belediyemiz de yılbaşı için hazırlıklar yapmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

