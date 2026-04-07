Bodrum'da yangında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarılıyor

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangında batan 7 motoryatın enkazı, denizden çıkarılma aşamasına geldi. Temizlik çalışmalarının ardından Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde başlatılan süreçte güvenlik önlemleri alınarak enkaz çıkarma işlemleri sürdürülüyor.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada başlatılan çalışmalar öncesinde, enkaz bölgesinde kapsamlı deniz temizliği yapıldı.

Temizlik çalışmalarından sonra Bodrum Bölge Liman Başkanlığının koordinasyonunda, 7 motoryatın enkazlarının bulunduğu noktada çalışmalara başlandı.

Olay

Bodrum ilçesinde 21 Mart'ta sabah saatlerinde, Yalıkavak'taki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın çıkmış, boyları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, birinde de hasar meydana gelmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek vermişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
