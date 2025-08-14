Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı, Deniz Kahverengiye Döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, patlayan isale hattı nedeniyle bir iş yerinin deposu suyla doldu. Başka bir noktada meydana gelen arıza nedeniyle akan sular denizin rengini kahverengiye çevirdi.

Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bir iş yerinin deposunu su bastı. Depo içerisine dolan tonlarca su tahliye edilirken, iş yeri zarar gördü. Bölgede ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Neyzen Tevfik Caddesi'nde ise su hattında meydana gelen arıza nedeniyle sular denize aktı. Denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgede onarım çalışmaları devam ediyor.