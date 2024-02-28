Bodrum'da markette doğum yapan kedinin yavrularını emzirmesi görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketin reyonunda doğum yapan kedinin yavrularını emzirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketin reyonunda doğum yapan kedinin yavrularını emzirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir zincir marketin çalışanları, sabah iş yerini açtıkları sırada içeriden seslerin geldiğini fark etti.
Sese doğru yönelen personel bir kedinin reyonda doğum yaptığını fark etti.
Personel, kedinin reyonda yavrularını emzirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasınca görüntüledi.