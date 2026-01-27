Haberler

Bodrum'da kıyıya izinsiz bağlama yapan 60 tekneye 1,5 milyon lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak tekne bağlama faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. 60 tekneye izinsiz bağlama yaptıkları için toplam 1,5 milyon lira ceza kesildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak tekne bağlama faaliyetlerine yönelik yürütülen kaldırma ve yıkım çalışmaları 2'nci gününde devam ederken, 60 tekneye izinsiz kıyıya bağlama yaptıkları gerekçesiyle 1,5 milyon lira cezai işlem uygulandı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı iş birliğiyle Gümbet Dolgu Alanı'nda kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, alan içerisinde uzun süredir atıl durumda bulunan tekneler ile izinsiz olarak kurulan iskeleler kaldırılıyor. 2'nci günde devam eden çalışmalar kapsamında yıkım işlemleri devam ederken bazı vatandaşlar vinçle teknelerini bölgeden kaldırıyor. 100'den fazla tekne bölgeden alınırken, sahipsiz teknelerin ise yediemin deposuna kaldırılacağı belirtildi.

Öte yandan, Limanlar Yönetmeliği kapsamında 60 tekneye izinsiz kıyıya bağlama yaptıkları nedeniyle 1,5 milyon lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
