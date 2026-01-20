Haberler

Bodrum'da 100 teknenin bağlı olduğu kaçak liman ve iskeleler yıkıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 100 teknenin bağlı olduğu 6 yüzer iskeleli kaçak liman ile 1 sabit iskele ekipler tarafından yerinden kaldırıldı. Yıkım işlemleri sırasında kaydı olmayan tekneler yediemin deposuna indirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 100 teknenin bağlı olduğu 6 adet yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskele ekipler tarafından kaldırıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkbükü sahilinde 100 teknenin bağlı olduğu 6 yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskelenin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Dalgıç yardımıyla ekipler iskeleler üzerinde söküm işlemi gerçekleştirdi. İş makinesinin destek verdiği söküm işlemlerinde kaydı olmayan 10'a yakın tekne yediemin deposuna götürülürken, diğer bağlı tekneler sahipleri tarafından bölgeden alındı.

Öte yandan, kaçak iskeleleri yapan kişi ve kişiler hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
