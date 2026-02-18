Bodrum'da Fırtına: Deniz Taştı, İşletmelerin Camları Kırıldı

1) BODRUM'DA FIRTINA;, DENİZ TAŞTI, İŞLETMELERİN CAMLARI KIRILDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle işletmelerin camları kırıldı, iskeleler söküldü, dalgaların etkisiyle deniz taştı.

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren özellikle yarımadanın batı ve kuzey bölgelerinde fırtına etkili oldu. Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam panosu fırtınanın etkisiyle devrildi. Gümüşlük Mahallesi sahil kısmındaki işletmelerin camları ve ahşapları fırtına nedeniyle kırıldı. Bazı işletmelerin çatılarındaki tenteler uçtu. Masa ve sandalyeler yollara savruldu. Bölgede yazın turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği sembolik ağaç yıkıldı. İşletmelerin bulunduğu alanlar kumla doldu, bazı işletmeleri denizin dalgalarla taşması sonucu su bastı. İşletmelerde büyük çapta hasar oluştu. İşletmelerde çalışanlar tarafından bölgedeki kumlar kaldırılırken, temizlik çalışması da yapıldı.

Bölgede restoran işletmeciliği yapan Mehmet Efiloğlu, "Dün akşam saatlerinden itibaren fırtına çıktı. Dalgaların boyu 5-6 metre yüksekliğindeydi. İşletmemizin camlarını parçaladı. Epeyce bir hasar var. Sular altında kaldık. Bölgede bulunan 7-8 işletme hasar aldı. İşletmeler yan yana olduğu için hepsi etkilendi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı