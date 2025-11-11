Bodrum'a 10 Ayda 1 Milyon 47 Bin Turist Geldi

BODRUM Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, dünyaca ünlü turistik ilçeye 10 ayda hava ve deniz yoluyla 1 milyon 47 bin turistin geldiğini belirterek, "Bodrum 3,5 saatlik uçuş ile 35 farklı ülkeyi temsil ediyor. Bunu 4-5 saatlik uçuşlara çıkarmamız gerekiyor. 35 değil 50 ülkeye ulaşmamız lazım" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, Bodrum'a 10 ayda 113 kruvaziyer ile 136 bin, hava yoluyla da 911 bin olmak üzere toplam 1 milyon 47 bin yabancı turist geldi. Doğası ve denizinin yanı sıra turistler sezon boyunca Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro, Myndos Kapısı, Yel Değirmenleri gibi tarihi noktaları ziyaret etti. Ayrıca yarımada genelinde birçok lokasyonda alışveriş yapan turistler esnafa katkıda bulundu.

Kasım ayında kentte hava sıcaklığı yer yer 24 derecelere bulurken, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ise denize girerek keyifli dakikalar yaşadı. Sezonun ardından kışın fuarlar başta olmak üzere birçok çalışmayla gelecek sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'a hava yoluyla 911 bin, deniz yoluyla ise 136 bin yabancı turist geldi. Kış aylarında her hafta İngiltere ve İrlanda'dan direkt uçuşlar devam ediyor. Bunun etkisi büyük, zira yüzde 5,5 kayıp var. Bu kış uçuşları olmasa bu kayıp yüzde 20'lere çıkardı. Bunun yanı sıra direkt uçuşlar dışında Bodrum'a aktarmalı uçuşlar ile gelenler var. Bu rakamlar içerisinde bu veriler yok. Diğer bölgelere göre Bodrum en az kayıp veren destinasyonlar arasında yer almaktadır" dedi.

'KIŞIN ÇALIŞMA ZAMANI'

Dengiz, "Kışın her şey bitti değil, çalışma zamanı, fuar ve yetkili görüşmelerimize başladık. 2026 yılına umutlu olarak gireceğimizi düşünüyoruz. Sezon başında boşluklar vardı ama sezon ortasında iyi doluluklar yakaladık. Uçaklarda düşüş yok, gelecek sene aynı şekilde mevcudu koruyacağını düşünüyoruz. Sezon ortalamamızda otellerimizde doluluk oranı yüzde 80 ila yüzde 85 arasında seyretti. Yeni ülkelere açılmamız gerekiyor, yeni pazarlara girmemiz gerekiyor. Bodrum 3,5 saatlik uçuş ile 35 farklı ülkeyi temsil ediyor. Bunu 4-5 saatlik uçuşlara çıkarmamız gerekiyor. 35 değil 50 ülkeye ulaşmamız lazım" diye konuştu.

'KIŞIN İNGİLTERE VE İRLANDA UÇUŞLARIMIZ YÜZDE 100 DOLU'

Kışın İngiltere ve İrlanda'dan haftanın 2 günü uçuş olduğunu ve uçakların dolu geleceğini ifade eden TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, "Bodrum'a en çok İngiltere'den turist geldi. Polonya, Almanya ve Rusya olarak devam etti. Bu yıl deniz sektöründe hareket vardı. Günübirlik turlar ve özel yatlar dolu dolu geçti. Otellerde temmuz itibarıyla yüzde 80 doluydu. Gelen yolcu gemilerinde aşağı yukarı 1000 ve üzeri yolcu var. Bodrum ekonomisine oldukça katkısı var. 2026'da daha fazla gemi gelecek. Bu konuda hazırlıklı olmamız lazım. Hava yollarıyla görüşmeler yaptık. Kışın hafta da 2 gün İrlanda ve İngiltere'den uçuşlar var. Bunların doluluk oranı şu anda yüzde 100, başka destinasyonların olması iyi olur çünkü sadece yaz sezonu yetmiyor. Kışında bu operasyonların yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kışın 25 otelin açık olduğuna dikkati çeken Kantarmış, "Korsan taşımacılık olsun otellerde animasyon adı altında satılan turlar olsun bunların ekonomiye herhangi bir katkısı yok. Vergi vermiyorlar, çoğu kayıt dışı. Personel alımı yaptık ve 2026 yılında daha sıkı denetimler yapacağız. İllegal satışlara yol vermeyeceğiz" diye konuştu.