BMW ve Çin Datang'tan Yeşil Otomotiv için Stratejik Ortaklık

SHENYANG, 25 Temmuz (Xinhua) -- BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi ve Çin Datang Limited Şirketi, yeşil otomotiv değer zinciri oluşturma amacıyla stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak yeni bir ortak girişim kurdu.

Perşembe günü imzalanan anlaşmayla BMW Brilliance, Çin'de yeşil elektrik ortak girişimi kuran ilk otomobil üreticisi oldu.

Ortak girişim, 1 gigavatlık bir kara rüzgar enerjisi projesi geliştirerek BMW Brilliance şirketini ülkedeki yenilenebilir enerji üretiminin ön saflarına taşıyacak.

BMW Brilliance şirketinin verdiği bilgilere göre ortak girişim, öncelikle BMW'nin Shenyang üretim üssüne istikrarlı, yüksek kaliteli yeşil elektrik sağlayacak ve ardından BMW'nin Liaoning'deki tedarikçileri, bayileri ve şarj hizmeti operatörleri için esnek satın alma seçenekleri sunacak.

Çin, yeşil elektrik ticaretini kolaylaştırmak için elverişli politikalarla yeşil enerji kapasitesini genişletmeye devam ediyor.

BMW Brilliance şirketinin Shenyang fabrikası ve 36 üretim dışı tesisi an itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisiyle çalışıyor. 2024 yılında yaklaşık 200 yerel birinci kademe tedarikçi, BMW parçalarını yeşil elektrikle üretmeyi taahhüt ederek, tedarik zincirinin karbon emisyonlarını 2019'a kıyasla yaklaşık 1 milyon ton azaltmayı hedef olarak belirledi.

BMW'nin Çin'deki ortak girişimi olan BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunuyor.