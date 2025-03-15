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BMW, Ar-Ge Yatırımlarını Artırırken Karında Düşüş Yaşadı

BMW, Ar-Ge Yatırımlarını Artırırken Karında Düşüş Yaşadı
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Alman otomobil üreticisi BMW, 2023 yılında karında yüzde 35,8 azalma ile 11 milyar euroya gerilerken, Ar-Ge yatırımlarını rekor düzeyde 9,1 milyar euroya çıkardı. CEO Oliver Zipse, Çin pazarının önemine dikkat çekti.

BERLİN, 14 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, geçen yıl karında düşüş yaşarken, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarını rekor düzeyde artışla 9,1 milyar euroya (9,9 milyar ABD doları) çıkardı.

Şirketin cuma günü açıklanan mali raporuna göre şirketin vergi öncesi karı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,8 azalarak 11 milyar euroya geriledi.

Geçen yıl küresel çapta 2,45 milyon araç teslim eden BMW, 2023'e kıyasla hafif bir düşüş kaydetti.

BMW CEO'su Oliver Zipse, Çin pazarının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak Çin pazarını son derece dinamik ve rekabetçi olarak tanımladı. "Çin, BMW Grubu için kilit öneme sahip bir pazar olma özelliğini koruyor" diyen Zipse, 2024 yılında tüm BMW araçlarının dörtte birinden fazlasının Çin'de satıldığını belirtti.

Zipse, Çin'in BMW'nin elektrikli araçlar için en güçlü tek pazar haline geldiğini ve şirketin geçen yıl ilk kez 100.000'den fazla bataryalı elektrikli araç teslim ettiğini vurguladı. Zipse ayrıca grubun yerel tedarikçi ağı içerisinde elektrikli araç üretimini güçlendirmek için Çin'in de aralarında bulunduğu önemli satış bölgelerindeki yüksek voltajlı batarya montaj tesislerini genişlettiğini kaydetti.

2024 yılında, Çin'deki üretim tesisine ek olarak 2,5 milyar euro daha yatırım yaptığını duyuran BMW'nin Çin'deki toplam üretim rakamı şimdiye kadar 6 milyona ulaştı. Çin an itibarıyla BMW için dünyadaki en büyük tekil pazar olmanın yanı sıra Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ve üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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