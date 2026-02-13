BM Genel Kurulu, Genel Sekreter'in öncülüğünde oluşturulan BM içindeki bilimsel panel üyelerini onayladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Genel Sekreter Antonio Guterres'in öncülüğünde, yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırarak tüm insanlığa hizmet etmesini sağlamak amacıyla oluşturulan BM içindeki bağımsız bilimsel panel üyelerini onayladı.

Genel Kurul, her bölgeden seçilen 40 kişiden oluşan "Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli" üyeleri için oylama yaptı.

Oylamada, BM'ye üye 193 ülkeden 117'si, Guterres tarafından seçilen 40 üyenin 3 yıl boyunca görev yapması için "evet" oyu kullanırken, ABD ve Paraguay "hayır" oyu verdi, Tunus ve Ukrayna çekimser kaldı, 72 ülke de oylamaya katılmadı.

Türkiye'nin de "evet" oyu verdiği Genel Kurul'daki oylama sonucunda, "Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli" için seçilen 40 üye, 11 Şubat 2029 tarihine kadar görev yapacak.

Dünyanın değişik ülkelerinden oluşturulan 40 panelistin içinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz de bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4 Şubat'ta, yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki gerçek etkilerini değerlendirerek tüm insanlığa hizmet etmesini sağlamak amacıyla BM içinde bağımsız bilimsel bir panel oluşturduklarını duyurmuştu.

Guterres, panel için "Yapay zeka bilgi açığını kapatmaya ve yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki gerçek etkilerini değerlendirmeye adanmış ilk küresel, tamamen bağımsız bilimsel kuruluş olacak." ifadesini kullanmıştı.