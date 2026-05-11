BM, Kenya'da 340 milyon dolarlık yeni kompleksin temelini attı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 340 milyon dolarlık yeni kompleksin temel atma törenine katıldı.

BM, barışı koruma faaliyetleri dışında Afrika'daki en büyük altyapı yatırımlarından birini hayata geçirerek Nairobi'deki merkezini yaklaşık 340 milyon dolarlık projeyle genişletiyor.

BM Genel Kurulu tarafından onaylanan yatırım kapsamında, Nairobi'deki yerleşkenin kapasitesinin artırılması ve kentin BM'nin en önemli küresel merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Proje ile BM'nin Afrika'daki operasyonel varlığının güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliğinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.