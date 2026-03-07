Haberler

BM Genel Sekreteri: Ortadoğu'daki Durum Tamamen Kontrolden Çıkabilir

BM Genel Sekreteri: Ortadoğu'daki Durum Tamamen Kontrolden Çıkabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki çatışmaların kontrolden çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu ve diplomatik müzakerelere başlanması gerektiğini belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamanın ardından yükselen duman, 6 Mart 2026. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki durumun "kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya doğru evrilebileceği" uyarısında bulundu.

Guterres cuma günü Ortadoğu ile ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, "Çatışmaları durdurup ciddi diplomatik müzakerelere başlama zamanı gelmiştir" dedi.

Guterres, Ortadoğu ve ötesindeki tüm hukuksuz saldırıların bölge genelindeki siviller açısından büyük acılara ve zararlara yol açtığını ve küresel ekonomiye, özellikle de en savunmasız durumdaki kişilere ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Guterres, "Riskler yeterince artmış durumda" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma