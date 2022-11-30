Bm: Etiyopya'nın Tigray Bölgesi Yardım Erişimine Açıldı Ama Bu Yeterli Değil

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Kasım (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Pazartesi günü, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmaların sona ermesinden bu yana yardım dağıtımlarına erişimin iyileştiğini ancak henüz ihtiyaç duyulan düzeye ulaşmadığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Kasım (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Pazartesi günü, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmaların sona ermesinden bu yana yardım dağıtımlarına erişimin iyileştiğini ancak henüz ihtiyaç duyulan düzeye ulaşmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile federal hükümet arasında 2 Kasım'da imzalanan anlaşmadan bu yana "erişimde bazı kademeli ancak somut gelişmeler" görüldüğünü bildirdi.

Ofis, ayın ortasından bu yana, bölgesel başkent Mekelle de dahil olmak üzere en kuzeydeki Tigray bölgesine, Semera ile Kombolcha koridorları boyunca ve Amhara bölgesindeki Gondar koridoruna uzanan Tigray'in diğer bölgelerine insani yardımların dağıtılmasına başladığını duyurdu.

OCHA ayrıca, BM İnsani Yardım Hava Servisi personeli için Mekelle ve Shire uçuşlarının yeniden başladığını bildirdi.

Ancak OCHA, 15-24 Kasım tarihleri arasında hükümetin, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarının insani yardımını Tigray bölgesine taşıyan 450'den fazla kamyonun, bölgedeki ihtiyaç duyulan yardım miktarını karşılamaktan çok uzak olduğunu kaydetti. Kamyonlar çoğunlukla gıda yardımı, tıbbi malzeme ve tarımsal ihtiyaç malzemeleri taşıdı. Bölgeye biraz yakıt biraz da nakit para ulaşabildi.

Ofisten yapılan açıklamada "5 milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı var. Çocukların tahminen yüzde 30'u akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Gerekli gıda ve diğer maddelerin ihtiyacı olan herkese ulaşmasını sağlamak için bu hareketleri sürdürmek ve geliştirmek büyük önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı.

BM Ofisi, komşu Amhara ve Afar bölgelerinin çoğuna erişimin de son haftalarda iyileştiğini bildirdi.

"Ortaklarımızla birlikte, yerinden edilmiş kişiler ve geri dönenler de dahil olmak üzere yiyecek ve diğer yardımları sağlıyoruz" denilen OCHA açıklamasında, "İhtiyacı olan herkese yardım etmek için çalışmalarımızı artırabilmeliyiz" ifadeleri de yer aldı.

Tigray'deki çatışmalar yaklaşık iki yıl sürdü. Etiyopya halen büyük bir kuraklık yaşıyor.

Ayrıca ofis, Oromia bölgesinin Bale kesimi ile Somali bölgesinin Liban kesiminde kolera salgını yaşandığını, bundan 500 kişinin etkilendiğini, bunlardan 20'sinin yaşamını yitirdiğini, yüz binlerce kişinin ise risk altında olduğunu açıkladı.

"Ortaklarımızla birlikte sağlık, su ve temizlik malzemesi yardımı sağlıyoruz" denilen OCHA açıklamasında, "Batı Oromia'daki çatışma da insanları evlerini terk etmeye zorlarken, yardım götürme kabiliyetlerimizi engelliyor" vurgusu yer aldı.