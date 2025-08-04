BM Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler Toplantısı Türkmenistan'da Başladı

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Birleşmiş Milletler'in 'Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler' toplantısı Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde başladı. Toplantıda parlamento, gençlik ve sivil toplum konuları ele alınıyor, birçok ülkeden temsilciler yer alıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamında Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde parlamento, gençlik ve sivil toplum üzerine oturumlar düzenleniyor.

Resmi açılışı yarın yapılacak olan LLDC toplantısı kapsamında Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde parlamento, gençlik ve sivil topluma ilişkin oturumlar başladı.

Türkiye'den TBMM üyelerinin de yer aldığı oturumda çok sayıda ülkeden siyasetçi, bürokrat, uzman ve öğrenci yer alıyor.

Toplantı öncesinde dün Türkmenistan ve BM bayrakları üst düzey yetkililerin katılımıyla göklere çekilmişti.

LLDC toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken, bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla, söz konusu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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