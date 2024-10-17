Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat'ta Elma Hasadına Katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde elma bahçesindeki hasada katıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan elma bahçesine giden Karakaya, bahçe sahibi Sunullah Yıldırım'dan hasat hakkında bilgi aldı.

İlçenin Saka köyünde 30 dönüm alanda kurulu ve 3 bin 750 elma ağacından oluşan bahçeyi gezen Karakaya, elma topladı, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Karakaya, yaptığı açıklamada, elmacılıkla ilgili çok ciddi adımların atıldığını ve bunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yörenin iklimine, toprağına uygun ürünlerin daha verimli bir şekilde üretilmesi için çabalarının devam edeceğini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bir ülkeyi güçlü kılan üretimidir. Üretim ne kadar fazla ise orada bereket olur. Mal ve ürünler ucuzlar. Üretmezseniz başkalarının eline bakarsınız. Tarım ve gıda konuları stratejik bir alan. Ne kadar çok üretip pazarlayabilirseniz o kadar hem girdi sağlanır hem de insanımızın refah seviyesi artar."

Karakaya'ya Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Ramazan Ergezen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve kurum amirleri eşlik etti.