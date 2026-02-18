Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 24 tutuklama

BİTLİS merkezli 4 ildeki eş zamanlı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarını satın alıp, bu hesaplar üzerinden 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bitlis merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Bilecik'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü cezaevinde bulunan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman da ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı