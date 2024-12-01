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Bitlis'te Sibirya Soğukları Araçları Naylon Brandalarla Kapatmaya Yönlendiriyor

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde gece sıcaklıklarının eksilere düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarını soğuktan korumak için naylon brandalarla kaplamaya başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sibirya soğuklarının başladığı Bitlis'te araçlar naylon brandalarla sarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 derecelere kadar düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerini naylon brandalarla kapatmaya başladı.

Sibirya soğuklarının etkili olmaya başladığı yerlerden biri olan Güroymak ilçesinde, soğuk havalar hayatı zorluyor. İlçede, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, don olayları sabah saatlerinde araç sahipleri için büyük zorluklar yaşatıyor. Soğuk hava nedeniyle araçlar ve ağaçlar tamamen donarken, araç sahipleri soğuktan korunmak için farklı yöntemler arıyor. Araçların camları ve hatta motor bölümleri tamamen donarken, sürücüler için ciddi bir ulaşım engeli oluşturuyor. Bunun önüne geçmek isteyen bazı vatandaşlar, pratik bir çözüm olarak araçlarını naylon brandalarla örtmeye başladı. Bu uygulama, araçların donmasını engellemese de, soğuk havanın etkilerini bir nebze olsun hafifletmiş oluyor.

Araçlarını soğuktan korumak için naylon brandayla kapattıklarını anlatan Mustafa Kaya, bu sayede araçlarını soğuktan havanın olumsuz etkilerinden bir nebze olsun koruduklarını ifade etti.

Son günlerde hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğüne dikkat çeken Mehmet Okay ise sabahları araçlarını daha kolay çalıştırmak için zorunlu olarak üzerini kapattıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Güroymak'ta etkili olan bu soğuk hava dalgası sadece araçlar için değil, günlük yaşamın birçok alanında zorluklara neden oluyor. İlçe genelinde etkili olan soğuklardan ağaçlarda nasibini aldı. Kentte bulunan ağaçların dalları tamamen buz ve kırağı ile kaplandı.

Bitlis'te Sibirya Soğukları Araçları Naylon Brandalarla Kapatmaya Yönlendiriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
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