Bitlis'te sahte altın operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bitlis'te düzenlenen operasyonda, sahte altın üreterek satan iki kişi tutuklandı. Jandarma, sahte altın imalatına yönelik yaptığı çalışmada çok sayıda sahte altın ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Bitlis'te imalatını yaptıkları sahte altınları satan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kıymetli damgada sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Erittikleri gram altını bakır yoğunluklu materyallerle karıştırarak imalatını yaptıkları sahte altınları satanların yakalanması için dün 2 adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 sahte bilezik, 593 gram altın zincir, 1190 gram metal renkli arloy (altın üretiminde kullanılan) maddesi, kapalı pakette birer gramlık 10 sahte altın, ortasında çeyrek altın bulunan bileklik, 3 sahte olduğu değerlendirilen altın ziynet eşyası, altın üretimi, işlenmesi ve ayar tespitinde kullanılan elektronik aletler, teknik ekipmanlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
