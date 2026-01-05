Haberler

Güroymak'ta bir işletmede çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Güroymak'ta bir işletmede çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Veysel Aylu'ya ait bir işletmede çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle olay kontrol altına alındı. İşletmenin kapalı olduğu dönemde meydana gelen bu olayla ilgili Aylu, komşularına teşekkür etti ve sıkıntılı süreçte ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir işletmede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Bağlar Mahallesi Köşk Caddesi'nde, Veysel Aylu'ya ait işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, işletmedeki yangını söndürdü.

Yangında işletmenin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Aylu, yaptığı açıklamada, işletmenin taziye nedeniyle birkaç gündür kapalı olduğunu söyledi.

Yangını komşularının haber verdiğini belirten Aylu, "Haberi komşularımız verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizden önce itfaiye ve ambulansı aramışlardı. Olay yerine geldiğimizde dükkanımız yanıyordu. Elimizden gelen tüm müdahaleleri yaptık ancak sonuç ortada. Ciddi bir maddi hasar var. Şu anda bu durumun içinden çıkmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor