Bitlis'te DAKA ve DAP projeleri değerlendirildi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının projeleri değerlendirildi.

Valilikteki toplantıda, DAKA ve DAP tarafından il merkezi ve ilçelerde desteklenen, yapımı tamamlanan, devam eden yatırımlar ve yeni teklif edilecek projeler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Karakaya, DAKA ve DAP'ın proje odaklı yaptığı çok sayıda çalışma bulunduğunu söyledi.

Tamamlanan, devam eden ve yeni teklif edilen projelerin bulunduğunu ve bu nedenle projelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"DAKA ve DAP proje bazlı çalışma modelini şehirlerimize öğreten ve yönlendiren bir yapıya sahip. Bu çerçevede kalkınma ajanslarının ve DAP'ın bölgemize ve ilimize katkısı çok önemli. Bu yıl DAKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi benim uhdemde. Bu kapsamda bazen arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Burada da hem yapılan projeleri duyuralım hem de arkadaşlarımız varsa yeni duyuruları yapsın istedik."

Karakaya, DAKA'nın 2024-2026 yıllarında ilde 23 projeye destek verdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bu projelerin bütçesi 387 milyon 758 bin 890 liradır. Ajans 23 projeye 352 milyon 252 bin 409 lira hibe desteği sağladı. 2024-2026 yıllarında DAP'ın destek sunduğu 20 projemizin bütçesi de 331 milyon 209 bin 258 liradır. DAP'ın bu projelere sağladığı destek tutarı 135 milyon 186 bin 908 liradır. Bunlar kültürel yapıya sahip çıkma, tarımsal faaliyetler ve sanayiye destek amaçlı projelerdir. Bitlis'in daha fazla projesinin kabul edilmesi için çaba göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile hayata geçirilen bu birimlerin temsilcilerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu birimlerin ve kurumlarımızın projelerini bereketli hale getirmek ve ilimizi daha ileri noktaya götürmek için çalışacağız."

Toplantıda, DAKA ve DAP temsilcileri ile projeleri bulunan ilgili kurum amirleri de sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, belediye başkanları, bazı kurum amirleri, DAKA ve DAP temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA