Bitlis'te köylülerin geleneksel yöntemlerle çeltik ekim mesaisi sürüyor

Bitlis'te çiftçiler, asırlardır geleneksel yöntemlerle çeltik üretiyor.

Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyü sakinleri, yaklaşık 100 dönüm alanda tohumları toprakla buluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek tarlalarının yolunu tutan köylüler, küreklerle çamurdan oluşturulan havuzlarda imece usulüyle çeltik ekimini gerçekleştiriyor.

Ekim ayında hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, kalanını da satarak gelir elde ediyor.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen pirinç, kalitesi ve lezzetiyle yöre sakinleri tarafından tercih ediliyor.

Çeltikli köyü muhtarı Ömer Kırşen, basın mensuplarına, asırlardır imece usulüyle pirinç ektiklerini söyledi.

Pirinç ekim sezonunun başladığını belirten Kırşen, "Sabah erken saatlerde traktörlerin tarlayı sürmesiyle çalışmalara başlıyoruz. Köylülerle toplanarak imece usulüyle tarlalarda ekim yapmaya çalışıyoruz. Geç saatlere kadar ekim yapıyoruz. Bu pirinç, nişasta oranı çok düşük olduğundan diyabet hastaları da çok rahat tüketebiliyor." dedi.

Atalarından bu yana pirinç ürettiklerini anlatan Kırşen, köyde asırlardır imece usulü geleneğinin devam ettiğini kaydetti.

Tamamen insan gücüyle ekim yaptıklarını ifade eden Kırşen, "Bu geleneğimizi sürdüreceğiz. Ekim yaptığımız yaklaşık 100 dönüm araziden 150 ile 200 ton civarında pirinç elde ediyoruz. Özel sipariş üzerine pirincimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Faysal Kın ise "Çamurdan yaptığımız kanallara tohumları atıyoruz. 4 ay sonra hasat yapıyoruz. Harmandan sonra rüzgarda savurduğumuz ve bir süre kuruttuğumuz pirinçleri fabrikada öğüterek satışa sunuyoruz." diye konuştu.