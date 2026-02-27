Haberler

Bitlis'te "Aile Buluşmaları İftar Programı" düzenlendi

Güncelleme:
Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Buluşmaları İftar Programı', evlilik sürecine adım atan 50 çift ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda aile kurumunun önemi vurgulandı.

Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Buluşmaları İftar Programı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Polisevi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlilik sürecine adım atan 50 çift ile kurum personelinin katıldığı programda, ramazan ayının önemine vurgu yapıldı.

Programa katılan Vali Ahmet Karakaya, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin devlet politikalarında stratejik öncelik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2026–2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesinin aile merkezli sosyal politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini gösterdiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Nüfus yapısının korunması, temel kamu politikası olarak ele alındı. Güçlü aile yapısının tahkim edilmesi toplumsal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma açısından belirleyicidir. Proje kapsamında 25 yaş altındaki gençlere 200 bin lira, 25–30 yaş aralığındaki gençlere ise 250 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Ekonomik desteklerin yanı sıra psikolojik danışmanlık ve sosyal rehberlik hizmetleri de sağlanıyor. Evliliğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, sağlıklı ve dirençli bir toplumsal yapı açısından kritik önem taşıyor."

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve yeni evlenen çiftler katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
