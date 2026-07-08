Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bitlis Vali Vekili Alay Yazıcı başkanlığında, İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eren Üniversitesi İbn-i Haldun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ikinci döneminde il genelinde yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca sürdürülen projelerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele ele alındı, devam eden yatırımların mevcut durumları gözden geçirildi.

Katılımcılar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kaymakamlar, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.