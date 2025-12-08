Haberler

Bitlis'te çiftçilere 12 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımına başlandı

Bitlis'te Valilik koordinesinde dağıtımı yapılan 12 bin sertifikalı ceviz fidanı için tören düzenlendi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz'da yetişen cevizin kalitesine vurgu yaptı.

Bitlis'te, Valiliğin koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çiftçilere 12 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımına başlandı.

Adilcevaz ilçesinde çiftçilere dağıtılacak ceviz fidanlarının teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz'da yetişen cevizin ülkede yetiştirilen en kaliteli ceviz türlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede yıllardır ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten Karakaya, "Bölgenin iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürü Adilcevaz cevizine ayrı bir lezzet kazandırıyor. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

Kaymakam Nurhalil Özçelik ise Vali Karakaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da ilçede yetiştirilen cevizin bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, ilçedeki çiftçilere 1500 ceviz fidanı teslim edildi. Kent genelindeki çiftçilere de toplamda 12 bin ceviz fidanının dağıtılacağı bildirildi.

Vali Karakaya ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle Yolçatı köyünde uygulanan Ceviz Bahçesi Kapama Projesi'nin açılışını yaptı.

Törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, mahalle ve köy muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
