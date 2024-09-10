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Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü Şampiyonluk Hedefliyor

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Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ergün, bu yıl hedeflerinin şampiyon olarak bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Ergün, takımın şampiyonluğa ulaşması için çalışmalara başladıklarını ve maliyetin yaklaşık 25-30 milyon lira olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ergün, bu yıl hedeflerinin şampiyon olarak bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Ergün, Bitlis'in şampiyonluğa ve üst liglerde mücadele eden bir takıma ihtiyacının olduğunu söyledi.

Bu amaçla Özgüzeldere Spor'un sorumluluğunu üstlenerek çalışmalara başladıklarını anlatan Ergün, şöyle konuştu:

"Takımı bu dönem şampiyonluğa ulaştırmayı ve 3. Lig'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. Taraftarlar ve katılımcılar olacak. Belediyeden de anons ettirdik. Sayın Valimizi ve Emniyet Müdürümüzü de davet edeceğiz. İlçe belediye başkanlarımızı da davet ettik."

Şimdiye kadar 22 futbolcu transfer ettiklerini bildiren Ergün, "Bize maliyeti ağır. Allah'ın izniyle bunun altından kalkacağız. Şu an kimseden destek almıyoruz ama planlamamız da var. Sezon sonuna kadar yaklaşık 25-30 milyon lira giderimizin olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Ergün bitlis Güncel Spor

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