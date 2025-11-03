Haberler

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, kentteki dönüşüm süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve sorunları dinledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kent merkezindeki esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi.

Çarşı merkezindeki iş yerlerini gezen Tanğlay, bir araya geldiği esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tanğlay, yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün yenilenen yüzüyle büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirtti.

İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Tanğlay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve esnafımızın ihtiyaçlarını yerinde dinliyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Ortak akıl ve dayanışma içinde kenti daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, talep ve önerilerini doğrudan dinlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte Bitlis için daha güzel yarınlara yürüyoruz."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
