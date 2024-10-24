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Birleşmiş Milletler, Lübnan Ekonomisi için Kötü Senaryoları Açıkladı

Birleşmiş Milletler, Lübnan Ekonomisi için Kötü Senaryoları Açıkladı
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Lübnan'daki silahlı çatışmaların devam etmesi durumunda işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 32,6'ya çıkabileceğini ve ülke ekonomisinin 2024 yılında yüzde 9,2 oranında daralabileceğini öngördü.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Lübnan'da yaşanan ciddi iş kayıpları ve ekonomik olarak yerinden edilmeler yüzünden işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 32,6'ya kadar tırmanabileceği öngörüsünde bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Lübnan'da tırmanan silahlı çatışmaların yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda ülke ekonomisinin 2024 yılında yüzde 9,2 oranında daralabileceği tahmininde bulundu.

UNDP'nin Çarşamba günü yayımlanan hızlı değerlendirme raporunda 2024 yılındaki askeri çatışmaların ölçeğinin, jeopolitik bağlamın, insani etkinin ve ekonomik çöküşün, 2006 yılına göre çok daha büyük olmasının beklendiği vurgulandı.

Eylül ayından bu yana tırmanan çatışmaların, Lübnan'ın halihazırda son 5 yıldır mücadele ettiği ciddi ekonomik ve mali krizi daha karmaşık hale getirdiğini belirten rapora göre, çatışmaların 2024 yılı sonuna kadar devam etmesi halinde ekonominin yüzde 9,2 oranında daralması bekleniyor.

Raporda çatışmaların 2024 yılı sonuna kadar sona ermesi halinde bile, ekonominin 2025 yılında yüzde 2,3, 2026 yılındaysa yüzde 2,4 oranında küçülmesinin beklendiği ifade edildi. Önemli bir uluslararası destek olmaksızın, Lübnan'ın ekonomik görünümü endişe verici olmaya devam ediyor.

UNDP, Lübnan'da yaşanan ciddi iş kayıpları ve ekonomik olarak yerinden edilmeler yüzünden işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 32,6'ya kadar tırmanabileceği öngörüsünde bulundu.

Rapora göre Lübnan ekonomisi 2019'dan bu yana art arda gelen krizlerden ciddi şekilde etkilenirken, 2018-2021 yılları arasında gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 28'lik bir daralma yaşandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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