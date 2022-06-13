Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Verdikleri Üç Kuruş Maaş Bütçeye Yük Değil, Devletin En Öncelikli Harcama Kalemidir'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, AKP Milletvekili Uğur Aydemir'in "Memur maaşları bütçeye yük" yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Balık, "Ülkesi için çalışan kamu emekçilerinin emeklerinin karşılıklarını bile alamadığı, TÜİK oyunları ile haklarının gasp edildiği bu süreçte verdikleri üç kuruş maaş bütçeye yük değil devletin en öncelikli harcama kalemidir" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; hekimlerin maaşları ve özlük haklarında düzenlemeler öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Ulaşabildikleri her yerden maaş alan yandaşlar, görevleri sadece başkalarının emirleri doğrultusunda el kaldırmak olanlar, beşli çeteye peşkeş çekilen kamu ihaleleri, birilerini zengin etmek adına ülkenin yararına olmayan projeler bütçeye yüktür" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Balık'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği özlük haklarında düzenleme öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; 'terör', 'keyfi suçlama' ve 'doktorlara yeni ceza' tartışmaları eşliğinde kabul edildi. AKP Milletvekili Uğur Aydemir, komisyon kararları sonrasında memur maaşları bütçeye yük ifadeleri medyada tepkiye sebep oldu.

"BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK ADINA ÜLKENİN YARARINA OLMAYAN PROJELER BÜTÇEYE YÜKTÜR"

Sayın Aydemir'e buradan belirtmek isteriz ki ulaşabildikleri her yerden maaş alan yandaşlar, görevleri sadece başkalarının emirleri doğrultusunda el kaldırmak olanlar, beşli çeteye peşkeş çekilen kamu ihaleleri, birilerini zengin etmek adına ülkenin yararına olmayan projeler bütçeye yüktür. Ülkesi için çalışan kamu emekçileri emeklerinin karşılıklarını bile alamadığı, TÜİK oyunları ile haklarının gasp edildiği bu süreçte verdikleri üç kuruş maaş bütçeye yük değil devletin en öncelikli harcama kalemidir."

ANKA / Güncel