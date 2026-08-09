Emeklinin 163 Ülkelik Para Koleksiyonu

Edirne'de yaşayan emekli Selami Yılmaz'ın biriktirme merakı, yıllar içinde 163 ülkenin paralarının yer aldığı büyük bir koleksiyona dönüştü.

Küçük yaşlardan itibaren değerli ve ilginç bulduğu eşyaları saklayan Yılmaz, 2009 yılında emekli olduktan sonra para koleksiyonerliğine yöneldi.

Mezatları takip ederek son 8 yılda farklı dönemlere ait paraları toplayan Yılmaz, zaman içinde koleksiyonunu genişleterek dünyanın dört bir yanından paraları arşivine kattı.

Bugüne kadar 163 ülkenin parasını koleksiyonuna kazandıran Yılmaz'ın arşivinde farklı dönemlere, kültürlere ve ekonomik sistemlere tanıklık eden çok sayıda kağıt ve madeni para bulunuyor.

Yılmaz, AA muhabirine, çocukluğunda değerli gördüğü eşyaları biriktirerek koleksiyonerliğe ilk adımını attığını söyledi.

Emekli olduktan sonra elindeki paraları değerlendirmek ve kalıcı bir koleksiyon oluşturmak istediğini belirten Yılmaz, mezatlardan aldığı paralarla koleksiyonunu büyüttüğünü ifade etti.

Farklı ülkelerin paralarını araştırmanın ve koleksiyona yeni bir parça eklemenin kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Yılmaz, "Bugüne kadar 163 ülkenin paralarını biriktirdim. Amacım tüm ülkelerin paralarını biriktirmek." dedi.

Koleksiyonerliğin sınırı bulunmadığını anlatan Yılmaz, dünyada bugüne kadar basılan tüm paralara ulaşmanın hem maddi açıdan hem de bulunabilirlik bakımından oldukça güç olduğunu vurguladı.

Yılmaz, imkanları ölçüsünde koleksiyonuna hem tedavüldeki hem de tedavülden kaldırılmış paraları eklemeye çalıştığını belirtti.

Paraların yalnızca ekonomik bir araç olmadığını, basıldıkları dönemin tarihine ve kültürüne ilişkin izler de taşıdığını ifade eden Yılmaz, üzerlerindeki resim, yazı ve sembollerin ilgisini çektiğini anlattı.

Yılmaz, "Mesela Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda kamu kurum ve kuruluşları için geçici olarak kullanılmak üzere bastığı paralar var. Bunlar ilginç." diye konuştu.

Paraların üretiminde kullanılan malzemelerin de zaman içerisinde değiştiğine dikkati çeken Yılmaz, koleksiyonunda bazı ülkeler tarafından polimer malzemeden üretilen banknotların da bulunduğunu söyledi.

Bu paraların kağıt banknotlara göre farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Yılmaz, suya karşı dayanıklı polimer paraların koleksiyonunda dikkati çeken örnekler arasında yer aldığını kaydetti.

Önceliği Türk paraları

Yılmaz, dünya paralarını toplamaya devam etmesine rağmen koleksiyonunda önceliği Türk paralarına verdiğini söyledi.

Koleksiyonunun en değerli parçalarından birinin 1926 yılında tedavüle çıkarılan 1 liralık banknot olduğunu belirten Yılmaz, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan paraların kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

İmkanları dahilinde eski Türk paralarından oluşan koleksiyonunu tamamlamayı hedeflediğini dile getiren Yılmaz, bazı banknotların yüksek değerleri nedeniyle koleksiyonerler tarafından kolaylıkla temin edilemediğini anlattı.

Koleksiyonunu sürekli büyütmek istediğini belirten Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinden karşısına çıkan yeni paraları imkanları ölçüsünde arşivine eklemeye devam edeceğini söyledi.

Albümlerde sakladığı paraları gelecek kuşaklara aktarmayı istediğini ifade eden Yılmaz, "Hedefim elime geçtikçe koleksiyonuma birer ikişer tane her ülkeden para koymak. Allah göstermesin bir acil ihtiyaç, bir sıkıntı olmadığı sürece koleksiyonumu torunlara bırakmak istiyorum." dedi.

Para koleksiyonunun yanı sıra pul ve tespih de biriktiren Yılmaz, daha küçük ölçekte sürdürdüğü bu koleksiyonlarını da zaman içerisinde geliştirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA