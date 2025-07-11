Birecik'te 27 Ton Karpuz Ücretsiz Dağıtıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 30 yıldır karpuz satan İbrahim Öztürk, bu kez 27 ton karpuzu ücretsiz olarak dağıtarak vatandaşları sevindirdi. Dağıtım sırasında yaşanan kalabalık, zaman zaman izdihama yol açtı.
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 30 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan İbrahim Öztürk, 27 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Bedava karpuz almak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.
İlçede uzun yıllardır karpuz satışı yapan İbrahim Öztürk, karpuzları bu kez satmak yerine ilçe meydanında halka ücretsiz dağıttı. Kısa sürede meydanı dolduran vatandaşlar, TIR'ın etrafında yoğunluk oluşturdu. Dağıtılan 27 ton karpuz kısa sürede tükendi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı dağıtımda karpuz alan vatandaşlar, Öztürk'e teşekkür etti.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel