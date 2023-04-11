Bir anda bastıran dolu köyü beyaza bürüdü Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, dolu yağan bir köy ise adeta beyaza büründü.

Bir anda bastıran dolu köyü beyaza bürüdü

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, dolu yağan bir köy ise adeta beyaza büründü. Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu. İlçe merkezine uzaklığı 15 kilometre olan Karagöl köyünde de dolu yağışı etkili oldu. Biranda yağan dolu adeta köyü beyaza bürüdü.