Haberler

Bipolar Hastası Memur, Dolandırıcıların 'Faizsiz Kredi' İle 630 Bin TL'sini Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bipolar hastası ve işitme engelli memur Ömer Çevik, dolandırıcıların 'faizsiz kredi' teklifine kanarak 629 bin 585 TL'sini kaptırdı. Şüpheli durum üzerine savcılığa başvurdu.

SİVAS'ta bipolar hastası ve işitme engelli, memur Ömer Çevik'i (41) arayan dolandırıcılar, 'faizsiz kredi' teklifiyle kredi kullandırıp, 629 bin 585 TL'sini aldılar. Dolandırıcıların kredi kartı bilgilerini istemesi üzerine şüphelendiğini söyleyen Çevik, "Nasıl güveneceğim size' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar, dolandırıldığımı anladım" dedi.

Kent merkezinde yaşayan bipolar hastası ve işitme engelli, evli, 2 çocuk babası memur Ömer Çevik'i, 0800'le başlayan numaradan arayan dolandırıcılar, 'faizsiz kredi' teklifinde bulundu. Çevik, sıfır araba alabilmek için teklifi kabul edip krediyi kullanmak istedi. Maaş hesabının olduğu bankadan 500 bin TL kredi kullanan Çevik, kendisine 'Faiziyle birlikte yeniden iade işlemi yapacağız' diyerek mail yoluyla gönderilen IBAN adresine, dolandırıcıların yönlendirmesiyle ek hesabından da ekleme yapıp 2 parça halinde 387 bin 485 ve 242 bin 100 TL olmak üzere toplamda 629 bin 585 TL gönderdi. Kredi kartı bilgilerinin de sorulmasının ardından Çevik, bilgileri vermeyince, kendisini arayanlara bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine Çevik, şüphelenip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKÜNTÜYE UĞRADIM'

Kendisine dolandırıcıların faizsiz kredi vaadinde bulunduğunu söyleyen Çevik, "Bana maaş bankamı sordurtup kredi çekmem için limitimi kontrol ettirdiler. Daha sonra faizsiz kredi kullanacağım için bana faizi ile birlikte iade edeceğimi söylediler. Bana 500 bin TL kredi çektirdiler. Bana çektiğim kredinin 387 bin 485 TL'sini onların bana mail üzerinden attığı IBAN adresine gönderdim. Bana faizi ile birlikte göndereceklerini söyledi. Ek hesabımı sordular. Orada da bir miktar para vardı. Oradan da 242 bin 100 TL gönderdim. Toplamda 629 bin 585 TL para gönderdim. Daha sonra benden kredi kartı bilgilerimi istediler. Onlara 'Nasıl güveneceğim size' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar. Böylelikle dolandırıldığımı anladım. Daha sonra ilgili bankalara bloke koydurdum. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Aradan 12 gün geçti. Yasal süreç devam ediyor. Bu şekilde insanları faizsiz kredi kullanacağız diye bir mail atarak insanları dolandırıyorlar. Şikayetçiyim ve bulunmasını istiyorum. Bu durum beni depresyona soktu. Günlük hayatımda yeme içme ve psikolojik olarak çöküntüye uğrattı. Beni bayağı etkiledi. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beni arayan 0800'lü numaraydı. Bu numaralara dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden hakim ve savcıyız diyerek insanları dolandırıyorlardı. Bunu ilk defa duydum. Faizsiz kredi kullandıracağız deyip dolandırıyorlar" diye konuştu.

Ömer Çevik'in babası Tayyar Çevik ise "Ben cuma namazına gitmiştim. Cumadan geldikten sonra çocuğumun başına bu gelmişti. Çocuğum yüzde 86 engellidir. Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz. Diğer vatandaşların da bu duruma düşmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimizden bunun üzerine düşmesini ve dolandırıcıların bulunmasını istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.