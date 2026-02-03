Haberler

BİNTSO Başkanı Çintay, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde Bingöl'ün yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu açıkladı. Program, hayvancılık, termal konaklama ve diğer öncelikli yatırım alanlarını kapsıyor.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl'ün yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Çintay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, programın yerelden ulusala kalkınma yaklaşımıyla uygulandığını belirtti.

Program kapsamında Bingöl'de öncelikli yatırım alanlarına da değinen Çintay, asgari 300 büyükbaş et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı, dört yıldız ve üzeri termal konaklama tesisi, entegre bal ve arı ürünleri üretimi ile su ürünleri üretimi ve/veya katma değerli ürün işleme tesislerinin desteklenen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Söz konusu programın ilin üretim, istihdam ve katma değer potansiyeline katkı sağlayacağını Çintay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yerelden ulusala kalkınma yaklaşımıyla hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Yerel potansiyelimizi üretime, istihdama ve katma değere dönüştürecek bu önemli programın ilimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3